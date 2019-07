İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi bir yıl sonra sona erecek olan golcü futbolcusu Marcus Rashford ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 21 yaşındaki santrforun kendisini 2023 yazına dek Kırmızı Şeytanlar'a bağlayan sözleşmenin altına imza attığı belirtildi.

Yeni kontratında tek taraflı bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunan genç forvet, altyapısından yetiştiği kulübün kendisini hem futbolculuğunu hem de insani yönünü şekillendirdiğini söylerken şu ifadelerini kullandı:

"Manchester United, 7 yaşından bu yana benim hayatım. Bu formayı giydiğim her an büyük bir ayrıcalık. Menajerimiz Ole Gunnar Solskjaer ve ekibine bugüne dek benim için yaptıkları her şeyden ötürü teşekkür ediyorum. Gelişimimi sürdürerek bir sonraki seviyeye yükselmem için onlardan öğreneceğim çok şey var. Bu kulübün hak ettiği yere gelebilmesi ve taraftarlarımızın hak ettiği başarılara ulaşabilmesi için her şeyimi vereceğim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler