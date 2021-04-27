Manchester United, gelecek vadeden genç savunma oyuncusu Marc Jurado'nun kulüple ilk profesyonel anlaşmasını imzaladığını doğruladı. Bir süredir United'la ekibiyle maçlara çıkan ancak sözleşme imzalamayan Jurado sonunda kararını İngiliz ekibinden yana kullandı.

Genç stoper geçen sezon Barcelona'nın 3 senelik profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti. Jurado, Manchester United'la sözleşme imzaladığını Instagram hesabından duyurdu. Takım menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in de bu transfer için çok ciddi bir çalışma yürüttüğü belirtildi.



