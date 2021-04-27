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Manchester United Marc Jurado'yu Barcelona'nın elinden kaptı

17 yaşındaki stoper Marc Jurado'yu Manchester United kaptı. 7 yaşından bu yana Barcelona alt yapısında oynayan genç stoper İngiliz ekibiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

27 Nisan 2021, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Manchester United Marc Jurado'yu Barcelona'nın elinden kaptı

Manchester United, gelecek vadeden genç savunma oyuncusu Marc Jurado'nun kulüple ilk profesyonel anlaşmasını imzaladığını doğruladı. Bir süredir United'la ekibiyle maçlara çıkan ancak sözleşme imzalamayan Jurado sonunda kararını İngiliz ekibinden yana kullandı. 

Genç stoper geçen sezon Barcelona'nın 3 senelik profesyonel sözleşme teklifini reddetmişti.  Jurado, Manchester United'la sözleşme imzaladığını Instagram hesabından duyurdu. Takım menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in de bu transfer için çok ciddi bir çalışma yürüttüğü belirtildi. 


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