CANLI | Manchester United - Manchester City

Bir tarafta Ole Gunnar Solskjaer'li Manchester United, diğer tarafta Pep Guardiola'nın antrene ettiği Manchester City. Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçta iki dev külüp karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayamayan ancak sonradan forma giren iki takımda Manchester derbisini kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. United son dört maçını, City ise son iki maçını kazanmıştı.

Manchester United - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da saat 20.30'da başlayan mücadele S Sport'tan canlı yayınlanıyor. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de.

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Manchester United - Manchester City 11'ler...

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Fernandes, Greenwood, Rashford

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus







