İddaa programında İngiltere Lig Kupası yarı finali ilk maçında Manchester United, Old Trafford’da ezeli rakibi Manchester City’i ağırlarken Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

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Son olarak Federasyon Kupası’nda Wolverhampton’ın konuğu olan Manchester United, kaleyi bulan şutunun olmadığı maçtan golsüz beraberlikle ayrıldı ve evinde rakibiyle tekrar maçı oynayacak. Premier Lig’de ise istikrarsız gidişlerine devam ediyorlar. Son olarak Arsenal deplasmanında ilk yarıda yedikleri gollerle puan alamadılar. Ev sahibinde McTominay ve Pogba sakat. Rojo, Tuanzebe ve Maguire’nin durumları şüpheli.

Federasyon Kupası 3. tur maçında konuk ettiği alt lig ekibi Port Vale karşısında rahat bir performansla kazanan Manchester City, iyi başladığı 2020’deki gidişatını sürdürdü. Bu sezon ligde oynadığı Wolverhampton maçı dışındaki bütün resmi maçlarda gol bulan Manchester City, Lig Kupası’nda bu turdan önce oynadığı iki maçı da 3-1 kazanmıştı. Konuk ekipte Otamendi’nin durumu şüpheli.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Manchester City’nin deplasmanda oynadığı son 7 maçın 6’sı 3,5 Gol Üstü bitti.

• Manchester United, bu sezon evinde oynadığı bütün resmi maçlarda gol attı.

• Manchester City’nin bu sezon deplasmanda oynadığı bütün resmi maçların ilk yarısından en az 1 gol atıldı.

• Manchester United, bu maça kadar evinde oynadığı 15 resmi maçın ilk yarılarında sadece 5 gol yedi.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Inter’in maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %19’u konuk ekibin kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %12’si maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.