Manchester United - Liverpool maçının tarihi açıklandı

Premier Lig yönetimi Manchester United - Liverpool maçı için 13 Mayıs tarihinde karar kıldı. United 11 Mayıs'ta Leicester City ile oynadıktan sonra perşembe günü yani 2 gün sorna da Liverpool ile çok kritik bir maça çıkacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın bu karara itiraz etmesi beklenirken Premier Lig yönetiminin ise yaşananlardan ötürü Manchester United'ı sorumlu tutması sebebiyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. United taraftarları hem stat içi hem de dışında kulübün ABD'li sahipleri Glazer ailesini, Avrupa Süper Lig seçiminden dolayı ciddi şekilde protesto etmişler ve maçın ertelenmesine sebep olmuşlardı.

Öte yandan Premier Lig yönetimi daha önce "deplasmanda sınırlı seyirci" kararını da bu olayların ardından bugün kaldırmıştı.

Manchester United, ligde 2. sırada ancak lider Manchester City'nin 13 puan gerisinde şampiyonluğu adeta mucizelere bağlı... Buna rağmen Kırmızı Şeytanlar, ligde ilk 4 dışında kalarak Şampiyonalr Ligi'ne direkt olarak katılma hakkını da kaybetmek istemiyor.







