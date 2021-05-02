Premier Lig’in 34. haftasında bugün TSİ 18.30’da oynanması planlanan Manchester United-Liverpool karşılaşması öncesi ev sahibi takımın taraftarları stat önünde protesto gösterisi düzenledi. Manchester ekibinin Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD’li Glazer ailesine tepki gösteren yaklaşık 200 kişilik taraftar grubu, güvenlik bariyerlerini aşarak stada girdi. Yaşanan olayların ardından Manchester United taraftarlarının Old Trafford Stadı’na girerek sahayı işgal etmesinin ardından mücadele ileri bir tarihe alındı.

'Şiddet gösterilerini, cezai zararları ve izinsiz girişleri kınıyoruz'

Premier Lig’den konu ile ilgili yapılan açıklamada taraftarın duygularına saygı duyulduğu belirtildi, şiddet eylemleri ise kınandı, "Duyguların gücünü anlıyor ve saygı duyuyoruz. Ancak taraftarların görüşlerini duyuracakları birçok kanal varken bugünkü azınlığın eylemlerinin onları haklı kılacak bir yanı yok. Özellikle Covid-19 ihlalleri göz önüne alındığında şiddet gösterilerini, cezai zararları ve izinsiz girişleri kınıyoruz. Futbolda yeri olmayan bu tehlikeli durumla uğraşmak zorunda kalan polis ve görevlilere minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Manchester United Kulübü ise, barışçıl gösteri hakkına saygı duyduğunu ancak taraftarları, kulüp çalışanlarını ve güvenlik güçlerini tehlikeye atan eylemlerden dolayı üzgün olduğunu bildirdi. Takımın Avrupa Süper Ligi’ne katılma girişimine ve kulübün sahibi ABD’li Glazer ailesine tepki gösteren taraftarlar, güvenlik bariyerlerini aşarak stat zeminine kadar inmiş ve meşale yakarak slogan atmıştı.







