Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Old Trafford Stadı'nda takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmek için girmesi nedeniyle ertelenen Manchester United - Liverpool maçı bugün oynanacak. Leicester mağlubiyetiyle yıkılan ve ezeli rakibi Manchester City'nin şampiyon olmasını engellemeyen Manchester United, 2.'lik şansını güçlendirmek istiyor. Avrupa potasının dışında kalan Liverpool'un ise galibiyetten başka çaresi yok. Liverpool'da sakatlığı bulunan Ozan Kabak, maç kadrosunda olmayacak. Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.
Premier Lig'in 34. haftasında oynanması gereken Manchester United-Liverpool maçı ev sahibi takımın taraftarlarının Old Trafford'a baskın yapması ve takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmesi nedeniyle ertelenmişti. Dev mücadele, bugün oynanacak. Leicester City'ye 2-1 kaybeden ve Manchester City'nin şampiyon olmasını engelleyemeyen United, 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, sezonu 2. sırada tamamlamak için ezeli rakibi karşısında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 57 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa potasının dışında kalan Liverpool ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Liverpool'da sakatlığı bulunan Ozan Kabak, maç kadrosunda olmayacak.
Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Liverpool maçını Michael Oliver yönetecek. Bu akşam TSİ 22:15'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Manchester United - Liverpool muhtemel 11'ler:
Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani
Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson, Thiago, Jones, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino
Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik oyuncuların eksikliği göze çarpıyor. United'da Martial, Jones, James ve Maguire, Liverpool'da ise Matip, van Dijk, Gomez, Ozan Kabak, Henderson, Keita ile Milner, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklar.