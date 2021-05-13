Premier Lig'in 34. haftasında oynanması gereken Manchester United-Liverpool maçı ev sahibi takımın taraftarlarının Old Trafford'a baskın yapması ve takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmesi nedeniyle ertelenmişti. Dev mücadele, bugün oynanacak. Leicester City'ye 2-1 kaybeden ve Manchester City'nin şampiyon olmasını engelleyemeyen United, 70 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, sezonu 2. sırada tamamlamak için ezeli rakibi karşısında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. 57 puanla 6. sırada yer alan ve Avrupa potasının dışında kalan Liverpool ise evine 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Liverpool'da sakatlığı bulunan Ozan Kabak, maç kadrosunda olmayacak.

Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United - Liverpool maçını Michael Oliver yönetecek. Bu akşam TSİ 22:15'te başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Manchester United - Liverpool muhtemel 11'ler:

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw, McTominay, Fred, Pogba, Fernandes, Rashford, Cavani

Liverpool: Alisson, Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson, Thiago, Jones, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

Karşılaşma öncesi iki takımda da eksik oyuncuların eksikliği göze çarpıyor. United'da Martial, Jones, James ve Maguire, Liverpool'da ise Matip, van Dijk, Gomez, Ozan Kabak, Henderson, Keita ile Milner, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacaklar.