Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelişiyile büyük bir çıkış yakalayan Manchester United, İngiltere Premier Lig’de sahasında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşmada ligde Solskjaer yönetiminde 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Kırmızı Şeytanlar, Merseyide ekibine çelme takmaya çalışacak. Liverpool ise berabere kalsa dahi maç fazlasıyla 1. sırada yer alan Manchester City’den zirveyi geri alacak.

Manchester United - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Old Trafford Stadyum'unda oynanacak karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. TSİ 17.05'te başlayacak dev maç beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Mata, Rashford, Lukaku

Liverpool: Allison, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino

Jürgen Kloop’un ekibinde sakatlığı devam eden Lovren dışında eksik yok. Manchester United’ta, Liverpool maçı öncesinde Martial ve Lingard’ın sakatlığı bulunuyor. İki oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak.











