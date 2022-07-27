Manchester United, Lisandro Martinez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, Ajax'tan Lisandro Martinez'i resmen kadrosuna kattı.

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamaya göre Arjantinli stoperin transfer tamamlandı ve futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Ayrıca sözleşmede 1 yıllık opsiyon da bulunuyor.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından Lisandro Martinez şu sözleri dile getirdi: Bu harika futbol kulübüne katılmak benim için bir onur. Bu ana gelmek için çok çalıştım ve şimdi buradayım, kendimi daha da ileriye götüreceğim. Kariyerimde başarılı takımların bir parçası olacak kadar şanslıyım ve Manchester United'da devam etmek istediğim şey de bu. O ana ulaşmak için çok iş olacak, ancak bu teknik direktör ve antrenörler altında ve yeni takım arkadaşlarımla birlikte başarabileceğimize yürekten inanıyorum."

Bonservis bedeli

Geçtiğimiz günlerde transfer için Ajax ile anlaşmaya vardıklarını duyuran Manchester United, transferin mali detaylarını belirtemezken Ajax, 57.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaşma sağlandığını ve bu bedelin bonuslarla birlikte 67.3 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini duyurmuştu.

25 yaşındaki Arjantinli stoper, geçtiğimiz sezon 36 maçta forma giymiş ve 1 gol, 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



