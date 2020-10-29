Manchester United - Leipzig maç sonucu: 5-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United Alman temsilcisi Leipzig'i ağırladı. Maçın 21. dakikasında Mason Greenwood United'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 74 ve 78. dakikalarda 2 gol atn genç forvet Marcus Rashford kısa sürede farkı 3'e çıkardı. Anthony Martial 87'de penaltıdan skoru 4-0 yaptı. Maçın kahramanı olan Rashford 90'da kendisinin üçüncü takımının ise 5. golünü atarak maçın skorunu belirledi; 5-0.

Bu skorun ardından Manchester United 2'de 2 yapmış oldu ve 6 puana ulaştı. Leipzig ise 3 puanda kaldı. Manchester United, 13 yıl sonra Old Trafford'da bir Şampiyonlar Ligi maçında en farklı galibiyetini elde etti:

Nisan 2007 = Manchester United 7-1 Roma

Ekim 2020 = Manchester United 5-0 RB Leipzig (Bilgi: Sky Sports)







