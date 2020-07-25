Manchester United, Kingsley Coman için devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezonda daha iddialı olabilmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosun katmak isteyen United, Bayern Münih'ten Kingsley Coman için de görüşmelere başladı.

The Athletic'e göre menajer Ole Gunnar Solskjaer, yeni sezon öncesi en büyük hedefini Jadon Sancho olarak belirlemiş olsa da Dortmund'un yıldızı için 80 milyon Sterlin'in üzerinde bir ücret ödemek istemiyorlar. Dortmund'un da 100 milyon Sterlin ısrarı nedeniyle United, maddi anlamda kısmen daha uygun bir alternatif olan Bayern Münih'ten Kingsley Coman'a yönelmiş durumda.

Leroy Sane'nin Bayern'e transferi sonrası yeni sezondaki rolü merak edilen Coman için United'ın Fransız yıldızları Paul Pogba ve Anthony Martial'in de devreye girmeleri bekleniyor.