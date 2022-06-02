İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, sözleşmesi haziran sonunda sona erecek olan Juan Mata'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

2014 yazından itibaren United forması giyen 34 yaşındaki İspanyol yıldız, son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Ayrıca yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın planları arasında yer almayınca Mata-ManU iş birliği son bulmuş oldu.

Mata bu sezon toplamda 12 kez forma şansı bulabildi ve ististik olarak hiçbir katkı sağlayamadı takıma. Yıldız futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı şimdiden merak konusu oldu.







