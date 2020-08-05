Manchester City’den Borussia Dortmund’a giden ve Almanya’da gösterdiği performansla kısa sürede dünyanın en önemli futbolcularından biri haline gelen Jadon Sancho’nun, City’nin ezeli rakibi Manchester United’a transfer olacağı öğrenildi.

United’ın, Dortmund’la her konuda anlaşmaya vardığı ve bu transfer için 108 milyon Pound bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. 20 yaşındaki atak oyuncunun ise 5 yıllık sözleşme karşılığı haftalık 340 bin Pound alacağı bildirildi.



