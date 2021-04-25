Manchester United için van der Sar iddiası

İngiliz devi Manchester United'da Edwin van der Sar sesleri yükselmeye başladı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Kırmızı Şeytanlar'da geçtiğimiz gün Asbaşkanlık görevinden istifa eden Ed Woodward'ın yerine kulübün efsanelerinden van der Sar'ın geçebileceği konuşuluyor.

Hollandalı futbol adamı, oyunculuk kariyerini 2011'de sonlandırdıktan sonra yöneticilik pozisyonunda futbola hizmet vermeye başladı. 2012'de Ajax'ta pazarlama direktörü olarak göreve başlayan 50 yaşındaki yönetici, 2016 yılından beri Hollanda ekibinin CEO'luğunu yapıyor. Yöneticilik kariyerinde de başarı kaydeden van der Sar'ın, İngiliz basını tarafından Ed Woodward'ın istifası sonrası Manchester United'da görev alması bekleniyor.

6 yılda 12 kupa kazandı

Futbolu 2011 yılında Manchester United'da bırakan eski kaleci, İngiliz ekibinde yer aldığı 6 yılda 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası ve 4 İngiltere Süper Kupası zaferleri yaşadı.