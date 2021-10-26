Manchester United için Antonio Conte iddiası

İngiliz devi Manchester United'da son olarak iç sahada 5-0 kaybedilen Liverpool maçı sonrası menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması bekleniyor. Solskjaer'in yerine birçok teknik adamın ismi geçerken Antonio Conte de öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

Sky Sport'un haberine göre Manchester United, Antonio Conte'yi takımın başına geçirmek istiyor. Son olarak Inter ile şampiyonluk yaşayan ve sezon başından bu yana bir takım çalıştırmayan Conte ile ilk görüşmenin de gerçekleştirildiği aktarılmakta.

Daha önce Premier Lig'de 2016-18 yılları arasında Chelsea'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, takımını ilk sezonu sonunda 2017'de şampiyonluğa taşımıştı. Antonio Conte, 2018'de ise Chelsea'ye FA Cup zaferi yaşatmıştı.