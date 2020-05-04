Manchester United, Ibrahima Konate için devrede

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve özellikle savunma hattına takviye yapma çabasındaki Manchester United, Leipzig'in stoperlerinin peşini bırakmıyor.

Manchester United'ın da dahil olduğu birçok Avrupa devi, Leipzig'in stoperi Dayot Upamecano'nun peşinde koşsa da Alman ekibinin diğer stoperi Konate da ilgi görmekte.

Le 10 Sport'un haberine göre Premier Lig ekibi Manchester United, 20 yaşındaki Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmak istiyor.

1.93 boyundaki Fransız stoper, 2017 yılında Sochaux'dan bedelsiz olarak Leipzig'e transfer olmuştu.



