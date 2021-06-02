İngiliz devi Manchester United'ın Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçtiği öğrenildi.

İngiliz medyasının İtalyan basınından Tuttomercatoweb'e dayandırdığı habere göre Kırmızı Şeytanların 27 yaşındaki milli futbolcumuzla sözleşme imzalamaya hevesli olduğu ve teklifte bulunduğu vurgulandı. Haberde yapılan teklifle alakalı herhangi bir detay belirtilmedi. Hakan ile bir başka dünya devi Juventus da ilgileniyor.





İlgili Haberler SON DAKİKA! Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini değiştirdi





43 maçta 21 gol katkı yaptı

Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan Hakan'ın Milan'dan her geçen gün daha da uzaklaştığı ve gelecek sezon başka takımın formasını giyeceği ciddi bir şekilde konuşuyor. Geçtiğimiz sezon kırmızı siyahlılarla Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam çıktığı 43 maçta 9 gol 12 asistle oynadı.