Manchester United Haaland için ısrarcı

Manchester United, Erling Haaland'dan vazgeçmiyor. Salzburg formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki forvet oyuncusu, birçok Avrupa devinin radarındaydı. Norveçli golcü, 4,5 yıllığına Borussia Dortmund'a katıldı. Ancak gelecek yaz

Haaland'ın yeni durağı Manchester United olabilir. Sky Sports Almanya'nın iddiasına göre Haaland'ın sözleşmesine 51 milyon Pound'a serbest kalır maddesi bulunuyor. United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Molde zamanlarından tanıdığı Norveçli futbolcuyla yeniden çalışmak istiyor.

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Haaland'ın serbest kalma bedelini yaz döneminde ödemeye hazırlandığı iddia edildi. Konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc ise genç oyuncunun uzun süre takımlarında kalacağını söyledi. Bu sezon Salzburg ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 8 gol - 1 asistlik performans sergileyen Erling Haaland, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Kaynak: Ntvspor