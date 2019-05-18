İngiliz basınının önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in haberine göre, Barcelona’nın ardından Manchester United da Fransız yıldızın peşine düştü. Katalan ekibinin taraftarlarının, 28 yaşındaki futbolcuyu istememesi üzerine Kırmızı Şeytanlar devreye girdi. Griezmann’ın 120 milyon Euro’luk (812 milyon TL) serbest kalma bedelini ödemeye hazır olan ManU’nun bu transferde bir adım önde olduğu edinilen bilgiler arasında.