Teknik direktör Erik Ten Hag yönetiminde yeni bir sayfa açmak ve yeniden Premier Lig'de zirve yarışına dönmek isteyen Manchester United, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sport'ta yer alan habere göre Frenkie de Jong, Manchester United'a transfer olmaya çok yakın. İngiliz kulübü ile Barcelona arasındaki son görüşmeler oldukça olumlu bir şekilde ilerledi.

80 milyon Euro

Transferin detayları hakkında hala bilinmeyen birçok detay bulunuyor ancak kulüplerin anlaşamaya vardığı bonservis bedelinin 80 milyon Euro olması bekleniyor.

Frenkie de Jong ile anlaşılması gerekiyor

Manchester United'ın Hollandalı futbolcu ile de anlaşmaya varması gerekiyor ancak kulüp transferin 30 Haziran'dan önce sonuçlanabileceğine inanıyor. Ayrıca Frenkie de Jong iddialara göre transfer gerçekleşir ise Barcelona'da kazandığından daha yüksek bir maaş alacak.

Erik Ten Hag'ın takımın başına geçmesinin ardından ilk talepleri arasında yer alan futbolcu ile Paul Pogba'nın yerinin doldurulması planlanıyor.

2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 46 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.







