Teknik direktör Erik ten Hag yönetiminde gelecek sezon yeniden zirve yarışının içerisinde yer almak isteyen Manchester United, bir süredir peşinde olduğu Frenkie de Jong için kesenin ağzını açtı.

The Athletic'te yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, transfer için Barcelona ile anlaşmaya vardı. İddialara göre Manchester United Hollandalı yıldızın bonservis bedeli için net 75 milyon Euro ve ekstra 10 milyon Euro da bonuslar ödemeyi kabul etti.

Transfer heyeti Barcelona'da

Haberin detaylarında ise Manchester United, görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirmek için Barcelona'ya bir heyet gönderdi. Bu gelişme sonrasında ise bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlandı.

Erik ten Hag'ın önceliği

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ise Hollandalı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. Hollandalı çalıştırıcının belirlediği listesinin ilk isimleri arasında Frenkie de Jong yer alıyordu.

2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hollandalı futbolcu geçtiğimiz sezon 46 maçta 4 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.



