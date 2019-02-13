Manchester United fırtınasını Paris Saint Germain durdurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United’ı 2-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Portekizli Jose Mourinho’nun ardından geçen yıl aralık ayında göreve getirdiği Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile çıkış yakalayan ve 11 maçta sadece bir beraberlik alan Manchester United, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı 53’üncü dakikada Presnel Kimpembe ve 60’ıncı dakikada Kylian Mbappe’nin golleriyle 2-0 kazanan PSG, 6 Mart Çarşamba günü oynanacak rövanş için önemli bir avantaj sağladı.

Old Trafford’da ilk galibiyet

Neymar ve Edinson Cavani gibi yıldızlarından yoksun sahaya çıkan PSG, "Düşler Tiyatrosu" olarak bilinen Old Trafford Stadı’nda galip gelen ilk Fransız temsilcisi oldu.

Avrupa kupası maçlarında Manchester United’a konuk olan Fransız ekipleri daha önce 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle ülkelerine dönmüştü.

Mbappe, Manchester’ı seviyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü 2017 yılında Manchester City’ye atan Fransız yıldız Kylian Mbappe, dün de Manchester United karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

20 yaşındaki Mbappe, Luis Enrique ve Edin Dzeko’nun ardından "Devler Ligi"nde İngiliz takımlarına karşı üst üste üç deplasman maçında gol atan üçüncü futbolcu oldu.

Fransız futbolcu daha önce Monaco formasıyla Manchester City, bu sezon da PSG formasıyla Liverpool ve Manchester United deplasmanlarında birer gol atmayı başardı.

Manchester United’a ağır darbe

Tarihinde 1968, 1999 ve 2008 yıllarında olmak üzere üç kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Manchester United, PSG karşısında organizasyondaki en kötü günlerinden birini yaşadı.

Manchester United, PSG karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyle turnuva tarihinde ilk kez sahasında birden fazla farkla mağlup oldu.

90 dakika boyunca rakip kaleyi bulan tek şut üreten Manchester United, bu alanda da sahasında son 14 yılın en kötü istatistiğine imza attı. Manchester ekibi, 2005 yılının şubat ayında Milan ile sahasında oynadığı ve 1-0 yenildiği maçı da kaleyi bulan tek şutla tamamlamıştı.

Buffon 50’ler kulübünde

PSG kalesini koruyan İtalyan Gianluigi Buffon, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol yemeden tamamladığı maç sayısını 50’ye çıkardı.

41 yaşındaki deneyimli file bekçisi, halihazırda kariyerini Porto’da sürdüren İspanyol Iker Casillas ve Hollandalı Edwin van der Sar’ın ardından bunu başaran üçüncü kaleci olarak tarihe geçti.

Buffon ayrıca 41 yaşındaki "Devler Ligi"nde maça çıkan dördüncü kaleci oldu. Daha önce Marco Ballotta, Mark Schwarzer ve Oleksandr Shovkovskiy, 41 yaşındaki turnuvada forma giymişti.

Pogba, Paris’te yok

Teknik direktör Mourinho ile yaşadığı gerilimin ardından Norveçli Solskjaer ile büyük bir çıkış yakalayan Fransız Paul Pogba, 89. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle Paris’teki rövanş mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

25 yaşındaki Pogba, Aralık 2017’deki Arsenal maçının ardından Manchester United kariyerindeki ikinci kırmızı kartını gördü.

İSTANBUL (AA) - YUNUS KAYMAZ