Manchester United eski günlerini mumla arıyor

Bir zamanlar dünyanın en büyük kulübü olarak adlandırılan İngiliz devi, eski günlerini mumla arıyor.

Sir Alex Ferguson’ın ayrılığının ardından birçok teknik adamı göreve getiren kulüp, bir türlü istenen seviyeye çıkamadı.

David Moyes, Ryan Giggs, Louis Van Gaal, Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde aradığını bulamayan Premier Lig ekibi, 4 sezondur kupa sevinci yaşayamadı.

İngiliz devindeki bu düşüşün sebebini, Manchester United TV muhabiri Niall McCaughan TRT SPOR'a anlattı.

"Manchester’da Ferguson sonrası sabırsızlık söz konusu"

“Sir Alex Ferguson, Old Trafford’da 26 yıl geçirdi. Bu çok nadir gördüğümüz bir durum. Jurgen Klopp’un 6 yıl Liverpool’da kalması bile çok konuşuluyor. Ferguson, dünya futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biriydi. Bu kadar başarılı olmasından dolayı onun seviyesine ulaşabilmek çok zor. Bu durum göreve gelen teknik adamlar üzerinde de baskı oluşturabiliyor. Manchester’da Ferguson sonrası sabırsızlık söz konusu. United yönetiminin, o seviyeye ulaşabileceğini düşündüğü ilk isim David Moyes'tu ancak ona sadece 8 ay sabredildi. Kendisi şu anda West Ham United’da harikalar yaratıyor. Bunlara bakarak Moyes'a biraz daha şans tanınabilir miydi sorusu gündeme geliyor.”

Geçtiğimiz yıllarda da birçok büyük kulübün benzer sıkıntıları yaşadığına değinen Niall McCaughan, Solskjaer ile ilgili alınan kararı doğru bulmadığını belirtti.

"Solskjaer’in sezon ortasında gitmesi bence manasız oldu"

“Manchester United gibi 25 sene boyunca zirvede olmak çok sık görülen bir şey değil. Kupalarla dolu yılların ardından düşüş yaşanabiliyor. Örneğin Liverpool, Milan, Barcelona gibi takımlar çok başarılı dönemlerin ardından zor günler geçirdiler. Uzun yıllar zirvede yer aldıktan sonra en ufak başarısızlık bile gündeme gelebiliyor. Yönetimi ve taraftarları mutsuz eden konu, sonuçlardan ziyade mağlubiyetlerde gösterilen performans ve oynanan oyun. Bu kadar yatırım ve destekten sonra, Solskjaer’in sezon ortasında gitmesi bence manasız oldu.”

"Kupanın artık alınması gerekiyor"

“Manchester United dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden biri. Sağlam bir geleneği ve çok fazla kupası var. Şu an ihtiyaçları olan tek şey ise kupa kazanmak. En son 2017 yılında Mourinho ile kazandılar. Solskjaer yönetiminde birçok kupada yarı final gördüler hatta UEFA Avrupa Ligi’nde Villareal’e karşı final de oynadılar. Kazanmaya çok yaklaşıyorlar ama kupanın artık alınması gerekiyor.”

Takımın defansif sorunlarından da bahseden McCaughan, taraftarların yaşanılan başarısızlıktan dolayı hüsrana uğradığını söyledi.

"Ronaldo bu sezon United’ı birçok maçta ipten aldı"

“Çok fazla gol yiyip, çok pozisyon veriyorlar. Cristiano Ronaldo dünyanın en iyi oyuncularından biri olsa da, bir oyuncu her maçta kurtarıcı olarak görülmemeli. Ronaldo bu sezon United’ı birçok maçta ipten aldı. Ancak defansif anlamda bir gelişme olmazsa yine kupasız kapatılan bir sezon olabilir. Kupayla beslenen bir takım için bu hiç iyi bir gelişme olmaz.”

"United'ın kendisini geliştirmesi şart"

“Taraftarlar hüsrana uğramış durumda ve artık şampiyonluk yarışı içinde olmak istiyor. Chelsea, Liverpool, City gibi kulüpler her zaman bu yarışın içindeler. Aslında Manchester United da bu seviyede bir takım ancak kaliteyi sahaya yansıtamıyorlar. Hala Şampiyonlar Ligi'ndeler ve gruptan çıkmayı garantilediler. Göreve başlayacak yeni teknik direktörle üç önemli kupayı da kazanma ihtimalleri bulunuyor. Tabi ki futbol ilginç bir oyun, mükemmel seriler yakalanabilir ancak bakıldığında United'ın kendisini geliştirmesi şart.”

Kaynak: TRT Spor