Manchester United, Erling Haaland transferinden çekildi

İsmi transferde Avrupa devleri ile anılan Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ın yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın transfer yarışından çekildiği iddia edildi.

ESPN'de yer alan habere göre Manchester United'daki üst düzey isimler, Haaland'ın sezon sonu Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakıyor ve takımın, Norveçli futbolcunun veya menajerinin tercihlerini yeniden gözden geçirmeye ikna edebilecek durumda olmadığına inanıyor. Bu nedenle İngiliz ekip, Haaland transferinde geri adım attı.

Haaland'da olumlu gelişme kaydedemeyen Manchester United'ın Edinson Cavani'nin sözleşmesinin bitecek olması ve takımdan ayrılma olasılığı nedeniyle, golcü arayışında alternatif isimlere yöneldiği aktarılanlar arasında yer aldı.

21 yaşındaki futbolcunun, sözleşmesinde aktif hale gelen 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi nedeniyle sezon sonunda Dortmund'dan ayrılması bekleniyor.

Haaland, bu sezon Alman ekibiyle 19 maça çıktı ve 22 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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