Manchester United, İngiliz futbolcu Jadon Sancho'nun transferinde imza aşamasına geldi.

Bild'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, uzun pazarlıklar sonrasında Borussia Dortmund ile yıldız futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı. Manchester United'ın, Sancho için Alman ekibine 85 milyon euro ödeyeceği ve bu rakamın bonuslarla birlikte 95 milyon euroya kadar yükselebileceği öğrenildi. Haberde 21 yaşındaki futbolcunun da yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imza atacağı belirtildi. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.





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137 maçta 114 gole katkı

2017 yılından beri sarı siyahlı formayı giyen yıldız futbolcu Dortmund ile 137 resmi maçta 50 gol atıp 64 de asistlik performans sergiledi.