İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United kadrosunu, West Ham United forması giyen Declan Rice ile güçlendirmek istiyor.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United yaz transfer döneminde, Declan Rice için West Ham United'ın kapısını çalabilir. Manchester United'ın West Ham United'ı ikna etmek için kasasından 100 milyon Sterlin çıkabileceği aktarılanlar arasında yer alıyor.

Futbolcu ile Manchester City ve Chelsea'nin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

2024 yılına kadar West Ham ile sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu bu sezon 24 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans gösterdi.







