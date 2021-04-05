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Manchester United, De Gea'yı gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Dean Henderson'ı ilk kaleci konumuna getirip İspanyol file bekçisi David De Gea ile yollarını ayırmayı planlıyor.

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:27 Son Güncelleme:
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Manchester United, De Gea'yı gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da David De Gea ile yollar ayrılıyor. Son dönemde menajer Ole Gunnar Solskjaer tarafından kullanılmayan ve Dean Henderson'ın rolünün artırılması planlanan Manchester United'da yaz aylarında De Gea'nın takımdan ayrılması gündemde. 

Mirror'ın iddiasına göre United, yaz aylarında De Gea ile yollarını ayırmak isterken oyuncunun haftalık 410 bin Euro'luk maaşından da kurtulmayı planlıyor. 

United'da Ed Woodward, De Gea ile yolları ayırmak adına oyuncunun sözleşmesindeki son iki yıllık bedeli bile ödemeye hazır olduğu aktarılırken bu da yaklaşık olarak 43 milyon Euro'ya tekabül ediyor. 

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