İngiliz devi Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, savunmadaki sorunları çözmek adına transfer hedeflerini belirlemiş durumda. ESPN'e göre Solskjaer, sol stoper olarak kullanmak adına Braga'dan David Carmo'yu kadrosuna katmak istiyor.

21 yaşındaki oyuncunun, Portekiz ekibi Braga'da gösterdiği performans ile Solskjaer'in listesine girdiği aktarılmakta. Phil Jones ve Marcos Rojo, hâlâ takım kadrosunda yer alsalar da Solskjaer, sol stoperde David Carmo takviyesiyle güç kazanmak istiyor.

Sol ayaklı bir stoper olan 1.96 boyunda ve 21 yaşındaki David Carmo, Braga altyapısından çıktıktan sonra a takım forması altında kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.