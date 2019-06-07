Manchester United, Daniel James transferini açıkladı!

Premier Lig devi Manchester United, yaz transfer dönemindeki ilk transferini Championship Ligi ekiplerinden Swansea City'de forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Daniel James'i kadrosuna katarak patlattı. Kırmızı Şeytanlar'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transfer için hem futbolcunun kendisiyle hem de Swansea yönetimiyle prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi.

Genç futbolcunun sağlık kontrolünden geçirildiğinin belirtildiği açıklamada yapılacak sözleşmenin süresi ve ödenecek bonservis bedeli hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Galli yetenek, bu sezon takımıyla çıktığı 38 maçta 5 kez fileleri sarsarken 10 da asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler