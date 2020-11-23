Manchester United da Eriksen yarışına katıldı

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Tottenham'dan İtalya Serie A ekibi Inter'e transfer olan Christian Eriksen, Antonio Conte'nin takımında şans bulmakta zorlandığı için ayrılmayı planlıyor. Devre arasında takımdan ayrılabileceği belirtilen oyuncunun yeniden İngiltere Premier Lig'e dönmesi gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Arsenal ile Inter arasında Granit Xhaka - Christian Eriksen takasının gerçekleşebileceği aktarılsa da Londra ekibi olan Tottenham taraftarlarının bu takasa büyük tepki gösterebilecekleri belirtilmekte.

Corriere dello Sport'a göre ise Eriksen için bir başka alternatif Manchester United... Manchester United'ın Danimarkalı yıldızı kadrosuna katmak adına Fred'i önermeye hazırlandığı aktarılmakta.



