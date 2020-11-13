Manchester United, Cristiano Ronaldo için teklifini yaptı

İtalyan devi Juventus'tan ayrılması beklenen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için eski takımlarından Manchester United'ın devreye girdiği belirtiliyordu. Cristiano Ronaldo'nun 2009'daki Real Madrid transferini ilk duyuran gazete olan Record, bu kez de Manchester United'ın Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.

Juventus ile ayrılık kapıda

Corona virüs krizinin futbolda yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle birçok takım maliyet düşürme hamlelerine giderken Juventus'ta da durum farklı değil. Juventus'un en çok kazanan oyuncusu konumundaki Cristiano Ronaldo, bu alanda kendisine en yakın isim Dybala'dan 5 kat fazla maaş almakta.

Juventus'un Şampiyonlar Ligi zaferine uzanması adına transfer edilen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 2022'de bitiyor. Bu sezona yapılan kötü başlangıç nedeniyle de Ronaldo'nun takımdaki geleceği daha tartışılır hale geldi.

Teknik direktör Pirlo'nun da Ronaldo'yu bencillikle suçlaması ve kulübün son sezondaki yüklü maaşından çıkma düşüncesiyle Cristiano Ronaldo'nun ayrılığı daha muhtemel hale gelmiş durumda.

United taraftarının gözdesi

Cristiano Ronaldo'nun muhtemel ayrılığı sonrası iki takımın ismi öne çıkıyordu. Bunlardan biri PSG iken diğeri ise eski takımı Manchester United... Manchester United taraftarları, çok sevdikleri Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerini Old Trafford'da bitirmesi adına bir dönüş ihtimaline sıcak bakıyorlar.

Sir Alex Ferguson ile United'da geçirdiği dönemde Portekizli yıldız; 3 Premier Lig, 2 Lig Kupası, 1 FA Cup ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Yaz aylarında Jadon Sancho transferi ile uğraşan Manchester United'ın hücum hattına ihtiyaç nedeniyle de Cristiano Ronaldo'yu eklemek istediği belirtiliyor.

Jorge Mendes ile görüşme gerçekleşti

Manchester United'ın genç oyuncuları kadroya katmaya yönelik politikasının Cristiano Ronaldo söz konusu olunca devre dışı kalabileceği aktarılmakta. 35 yaşındaki Ronaldo, Portekiz basınına göre Old Trafford'a duygusal bir dönüş için hazır durumda.

Cristiano Ronaldo'nun 28 milyon Pound'luk yıllık ücretinden vazgeçmek isteyen Juventus'un tutumu sonrası United'ın da Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile ilk teması sağladığı ve resmi teklifin de iletildiği aktarılmakta.

Cristiano Ronaldo, 2003'te 19 milyon Euro karşılığında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olmuş ve sonrasında 2009'un yaz aylarında 94 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e gitmişti.