Manchester United, Camavinga için devrede

Fransa'nın dünya futboluna kazandırdığı son yıldızlardan Eduardo Camavinga'nın talipleri artıyor. Paul Pogba'nın takımdan ayrılma ihtimali bulunan Manchester United'ın buna karşılık Eduardo Camavinga için harekete geçtiği belirtildi.

Pogba'nın geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e transfer olmak istediğini açıklaması sonrası Manchester United da Fransız yıldızın yerini başka bir Fransız Eduardo Camavinga'yı Rennes'den transfer ederek doldurmak istiyor.

Pogba'nın transfer olmak istediği Real Madrid'in, Eduardo Camavinga ile de ciddi şekilde ilgilendiği bilinmekte.