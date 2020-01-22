Pazar günü Liverpool’a 2-0 kaybeden Manchester United 4 maçlık mağlubiyet serisini Leicester City’i yenerek sonlandıran Burnley’i konuk ediyor. Deplasmanda Liverpool’a direnemeyen ve 2-0 kaybeden United, önceki deplasmanda ise Arsenal’e aynı skorla kaybetmişti. Yılbaşından hemen önce Burnley’e konuk olan Kırmızı Şeytanlar o maçı ise 2-0 kazanmıştı. Bu inişli çıkışlı performans teknik direktör Solskjaer’in Manchester United kariyerini tartışmaya açıyor. Ev sahibinde ayrıca Rashford’un uzun süreli sakatlığı da moralleri bozdu. Genç oyuncunun yokluğunu bir başka genç isim 2001 doğumlu Greenwood ile doldurmaya çalışacaklar. Yine Pogba, Lindelöf, McTominay, ve Rojo diğer sakat olan isimler.

Premier Lig’deki 4 maçlık mağlubiyet serisini Leicester City’i 2-1 yenerek bitiren Burnley az da olsa nefes aldı. Düşme hattının 5 puan üzerindeki konuk ekibin ligde kalma mücadelesi verdiği rakipleri önümüzdeki haftalarda birbiriyle oynayacağı için Burnley bu durumu fırsata çevirmek istiyor. Bordo Mavililerde bir diğer sıkıntı ise oyunculardaki formsuzluk ve sakatlık durumları. Forvet Barnes’ın sakatlığına büyük takımlarla adı anılan McNeil’in skor anlamındaki formsuzluğu Burnley’nin hücumda kısır kalmasına yol açıyor.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Burnley ligde 5 maçtır gol yiyor.

- Manchester United’ın son 5 lig maçında karşılıklı gol olmadı.

- Manchester United’ın son 5 lig maçında ilk yarılarda gol atıldı.

- Manchester United evinde bu sezon çıktığı 11 lig maçında 1 kez kaybetti.

- İki ekip arasındaki son 10 resmi maçta Manchester United 6 kez galip gelirken diğer 4 karşılaşma ise berabere bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Zorlu karşılaşmada Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu Manchester United’dan yana. Maça bahis yapan üyelerin %68’i ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

MİSLİ.COM YORUMCUSU BERKUK ÜNYAY’IN TERCİHİ İSE

Bu sezon beklentileri karşılayamayan takımların başından Manchester United geliyor. Takımda önemli eksikler var. Son Liverpool maçında ellerinden geleni yaptılar ancak bir anlamda güçleri yetmedi. Burnley deplasmanlarda çok etkili bir takım değil. United standart performansının biraz üzerine çıkabilirse bu maçı kazanır.



