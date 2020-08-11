Manchester United Bruno Fernandes'in penaltısıyla yarı finalde

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Kopenhag'ı uzatma dakikalarında Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden Manchester United, yarı finale yükseldi.

11 Ağustos 2020, Salı 01:02 Son Güncelleme:
- A +
Manchester United Bruno Fernandes'in penaltısıyla yarı finalde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında oynanan çeyrek final maçında Kopenhag ile Manchester United, Almanya’nın Köln kentinde karşılaştı.

Normal süresi 0-0 sona eren mücadelenin 95. dakikasında Portekizli yıldızı Bruno Fernandes’in penaltı golüyle öne geçen Manchester United, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve son dört takım arasına adını yazdırdı.

13 kurtarış yapan Kopenhag kalecisi Karl-Johan Johnsson, 2009 yılından beri Avrupa Ligi'nde bir maçta en çok kurtarış yapan isim olarak dikkat çekti.

Manchester United, yarı finalde Wolverhampton-Sevilla eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...