Manchester United - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 3-2 mağlup ayrılan Başakşehir, rotasını Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçı olan Manchester United karşılaşmasına çevirdi. İngiltere'ye gidecek olan temsilcimiz Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini de Kırmızı Şeytanlar'a karşı sahasında 2-1'lik galibiyetle almıştı.

24 Kasım Salı günü Old Trafford'ta oynanacak olan Manchester United - Başakşehir maçını yönetecek hakem belli oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United - Medipol Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Temsilcimiz Başakşehir, Leipzig, Manchester United, PSG'nin olduğu grupta puan durumu şu şekilde:

1- Manchester United (6 puan)

2- Leipzig (6 puan)

3- Paris Saint-Germain (3 puan)

4- Başakşehir (3 puan)