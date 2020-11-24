Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında 2-1 mağlup ettiği Manchester United ile bu kez deplasmanda karşılaşıyor. Tarihi bir galibiyet alan Başakşehir, iddiasını sürdürmek için Old Trafford'a. Averajla grup lideri Manchester United ise avantajını sürdürmenin peşinde.

Manchester United ile Medipol Başakşehir bu akşam karşı karşıya gelecek. Old Trafford'daki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadelede Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak

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Başakşehir'de sakatlıkları süren Junior Caiçara ve Enzo Crivelli kadroda yer almayacak. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan iki oyuncu da bu mücadelede forma giyemeyecek

İlk 11'ler belli oldu!

Manchester United: David de Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Van de Beek, Fred, Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Cavani

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, İrfan Can, Berkay, Chadli, Deniz, Demba Ba, Visca





AVRUPA'DA 34. RANDEVU

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk olacak turuncu-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında çıktığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

Medipol Başakşehir, Manchester United mücadelesiyle Avrupa kupalarında 34. karşılaşmasına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 33 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 34 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 16. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 15 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı...



