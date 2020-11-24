Manchester United - Başakşehir maç sonucu: 4 - 1
Başakşehir evinde 2-1 yendiği Manchester United karşısında deplasmanda istediği sonucu alamadı. Son dönemde ilk yarıları kötü oynayan Başakşehir, tıpkı deplasmanda oynadığı Leipzig maçı gibi erken geriye düştü. İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Başakşehir, ikinci yarıda Deniz Türüç ile gol buldu, pozisyonlarda yakaladı ancak yetmedi. Son anlarda James maçın skorunu belirledi
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 4.hafta maçında Manchester United'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Maça kötü başlayan Başakşehir, Bruno Fernandes (2) ve Rashford'un golleriyle 3-0 geriye düşen temsilcimiz ikinci yarıda Deniz Türüç ile frikikten gol attı ama sonunu getiremedi. Genç oyuncu James attığı golle skoru belirledi
Grupta Manchester United 9 puanla lider, PSG ve Leipzig 6'şar puanla sıralanırken Başakşehir 3 puanda kaldı. Başakşehir, 5.haftada evinde Leipzig ile karşı karşıya gelecek
Maçtan dakikalar
2.dakikada Manchester United tehlikeli geldi. Ceza sahasında oluşan karambolde Fred'in topuna önce Mert ardında savunma müdahele etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı
GOL! 7.dakikada Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Bruno Fernandes sert vurdu ve golü attı
GOL İPTAL! 11.dakikada savunmanın arkasına sarkan Rashford, düzgün bir vuruşla golü yaptı ancak yardımcı hakem hemen bayrağını kaldırdığı ve pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti
13.dakikada ceza sahası dışında Van de Beek vurdu top yandan auta gitti
14.dakikada Visca'nın pasında uygun durumda Demba Ba vurmak istediği ancak şutu kaleyi bulmadı
VISCA KAÇIRDI! 17.dakikada Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi son anda Maguire topa dokundu, uygun durumda Visca önüne gelen topa sert vurdu ama kaleyi tutturamadı
GOL! 19.dakikada Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 2-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasın gelen ortaya Mert Günok çıktı ancak topu elinde kaçırınca boş kaleye Bruno Fernandes golü attı
24.dakikada İrfan Can ceza sahasına girer girmez kayarak vurdu ama şutu kaleyi bulmadı
28.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Edin Visca sert vuruşu kullandı şutu az farkla üstten auta gitti
31.dakikada Demba Ba ceza sahasına girmeden vurdu şutu kaleci David de Gea'da kaldı
PENALTI! 34.dakikada Manchester United penaltı kazandı
GOL! 35.dakikada Manchester United, Rashford'un penaltı golüyle 3-0 öne geçti
DEMBA BA NET KAÇIRDI! 39.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortaya Demba ba bomboş durumda vurdu ama topu auta attı
İlk yarıyı Manchester United 3-0 galip tamamladı
İkinci yarı başladı. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Mahmut, Manchester United'ta Lindelöf'ün yerine Tuanzebe girdi
CAVANİ! 48.dakikada Cavani çalımlarla ceza sahasına girdi şutunu son anda kaleci Mert çıkardı
VISCA NET KAÇIRDI! 50.dakikada Visca ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci David de Gea son anda topu kornere çeldi
57.dakikada Rafael sol ayağıyla vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Rashford, B. Fernandes ve Wan-Bisssaka çıktı yerlerine Greenwood, Daniel James, Brandon Williams girdi
62.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maguire uygun durumda kafayı vurdu, şutu auta gitti
69.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood şutunu çekti top savunmadan geri geldi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Bolingoli ve Berkay çıktı yerlerine Hasan Ali ve Giuliano girdi
GOL! 75.dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün frikik golüyle durumu 3-1 yaptı
SARI KART! 78.dakikada Skrtel yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
DİREKTEN DÖNDÜ! 80.dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü
SARI KART! 85.dakikada Mahmut yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
87.dakikada sol çaprazda topu alan Visca yerden vurdu şutu kalecide kaldı
88.dakikada Cavani ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı
GOL! 90+3.dakikada Manchester United, James'in golüyle 4-1 öne geçti.
Maçı ev sahibi Manchester United 4-1 galip bitirdi
Maçtan notlar
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United’a konuk olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul’da oynadıkları maçın ilk 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, İstanbul’da Manchester United’ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic’in yerine Nacer Chadli’ye ilk 11’de şans verdi. Buruk, zorlu mücadelede ilk 11’ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba’dan oluşturdu.
Chadli ilk kez ilk 11’de
Medipol Başakşehir’in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir’in Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11’de yer aldı. Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.
Manchester United’da 5 değişiklik
Manchester United, İstanbul’da kaybettiği maçın ilk 11’inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı. İngiliz ekibinde İstanbul’da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic’in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11’de sahaya çıktı. Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir’e karşı ilk 11’de yer aldı.