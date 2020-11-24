Manchester United - Başakşehir maç sonucu: 4 - 1

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 4.hafta maçında Manchester United'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Maça kötü başlayan Başakşehir, Bruno Fernandes (2) ve Rashford'un golleriyle 3-0 geriye düşen temsilcimiz ikinci yarıda Deniz Türüç ile frikikten gol attı ama sonunu getiremedi. Genç oyuncu James attığı golle skoru belirledi

Grupta Manchester United 9 puanla lider, PSG ve Leipzig 6'şar puanla sıralanırken Başakşehir 3 puanda kaldı. Başakşehir, 5.haftada evinde Leipzig ile karşı karşıya gelecek





Maçtan dakikalar

2.dakikada Manchester United tehlikeli geldi. Ceza sahasında oluşan karambolde Fred'in topuna önce Mert ardında savunma müdahele etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı

GOL! 7.dakikada Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topa Bruno Fernandes sert vurdu ve golü attı

GOL İPTAL! 11.dakikada savunmanın arkasına sarkan Rashford, düzgün bir vuruşla golü yaptı ancak yardımcı hakem hemen bayrağını kaldırdığı ve pozisyonun ofsayt olduğunu işaret etti

13.dakikada ceza sahası dışında Van de Beek vurdu top yandan auta gitti

14.dakikada Visca'nın pasında uygun durumda Demba Ba vurmak istediği ancak şutu kaleyi bulmadı

VISCA KAÇIRDI! 17.dakikada Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi son anda Maguire topa dokundu, uygun durumda Visca önüne gelen topa sert vurdu ama kaleyi tutturamadı

GOL! 19.dakikada Manchester United, Bruno Fernandes'in golüyle 2-0 öne geçti. Sol kanattan ceza sahasın gelen ortaya Mert Günok çıktı ancak topu elinde kaçırınca boş kaleye Bruno Fernandes golü attı

24.dakikada İrfan Can ceza sahasına girer girmez kayarak vurdu ama şutu kaleyi bulmadı

28.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Edin Visca sert vuruşu kullandı şutu az farkla üstten auta gitti

31.dakikada Demba Ba ceza sahasına girmeden vurdu şutu kaleci David de Gea'da kaldı

PENALTI! 34.dakikada Manchester United penaltı kazandı

GOL! 35.dakikada Manchester United, Rashford'un penaltı golüyle 3-0 öne geçti

DEMBA BA NET KAÇIRDI! 39.dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortaya Demba ba bomboş durumda vurdu ama topu auta attı

İlk yarıyı Manchester United 3-0 galip tamamladı

İkinci yarı başladı. Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin yerine Mahmut, Manchester United'ta Lindelöf'ün yerine Tuanzebe girdi

CAVANİ! 48.dakikada Cavani çalımlarla ceza sahasına girdi şutunu son anda kaleci Mert çıkardı

VISCA NET KAÇIRDI! 50.dakikada Visca ceza sahasına girmeden sert vurdu kaleci David de Gea son anda topu kornere çeldi

57.dakikada Rafael sol ayağıyla vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 59.dakikada Rashford, B. Fernandes ve Wan-Bisssaka çıktı yerlerine Greenwood, Daniel James, Brandon Williams girdi

62.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Maguire uygun durumda kafayı vurdu, şutu auta gitti

69.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Greenwood şutunu çekti top savunmadan geri geldi

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 70.dakikada Bolingoli ve Berkay çıktı yerlerine Hasan Ali ve Giuliano girdi

GOL! 75.dakikada Başakşehir, Deniz Türüç'ün frikik golüyle durumu 3-1 yaptı

SARI KART! 78.dakikada Skrtel yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

DİREKTEN DÖNDÜ! 80.dakikada Visca'nın ceza sahası dışından sert şutu üst direkten döndü

SARI KART! 85.dakikada Mahmut yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

87.dakikada sol çaprazda topu alan Visca yerden vurdu şutu kalecide kaldı

88.dakikada Cavani ceza sahası dışından vurdu şutu kaleci Mert Günok'ta kaldı

GOL! 90+3.dakikada Manchester United, James'in golüyle 4-1 öne geçti.

Maçı ev sahibi Manchester United 4-1 galip bitirdi









Maçtan notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United’a konuk olan Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul’da oynadıkları maçın ilk 11’ine göre tek değişiklik yaptı. Okan Buruk, İstanbul’da Manchester United’ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11’de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic’in yerine Nacer Chadli’ye ilk 11’de şans verdi. Buruk, zorlu mücadelede ilk 11’ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba’dan oluşturdu.

Chadli ilk kez ilk 11’de

Medipol Başakşehir’in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11’de başladı. Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir’in Süper Lig’de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11’de yer aldı. Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.

Manchester United’da 5 değişiklik

Manchester United, İstanbul’da kaybettiği maçın ilk 11’inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı. İngiliz ekibinde İstanbul’da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic’in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11’de sahaya çıktı. Bir dönem Galatasaray’da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir’e karşı ilk 11’de yer aldı.







