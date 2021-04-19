Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına tepkiler sürerken, İngiliz devi Manchester United'dan flaş bir hamle geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyeleri olduklarının duyurulmasının ardından Avrupa Kulüpler Birliği'nden ayrılma kararı aldı. Manchester United başkan yardımcısı Ed Woodward, UEFA'daki görevinden istifa ettiği belirtildi. Woodward, 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nin yenilenmesi ve turnuvanın 36 takıma genişletilmesiyle ilgili görüş belirtmişti.

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2 İngiliz kulübü daha çekildi

Manchester United'ın kararı sonrası Avrupa'daki yeni oluşuma katılacaklarını duyuran İngiliz kulüplerinden Arsenal ile Tottenham da birlikten çekildiler.



