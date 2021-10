Cristiano Ronaldo'yu Old Trafford'a döndürerek büyük yankı uyandıran Manchester United, Premier Lig'e de iyi başlamıştı ancak son 3 haftadan galibiyet çıkartamadı. Kırmızı Şeytanlar'da cezası biten Aaron Wan-Bissaka ilk 11'deki yerini geri alacak. Anthony Martial ve Raphael Varane sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Leicester City maçında forma giyemeyen Fred ve Edinson Cavani'nin maç saatine kadar hazır olması bekleniyor. TD Ole Gunnar Solskjaer; "Her takım kötü bir dönemden geçebilir, biz de şu an öyle bir dönemin içindeyiz. Bunu iyiye çevirme, en iyi cevabı verme yeri de sahadır. Atalanta karşısında bu cevabı vereceğimizi düşünüyorum..." dedi. İngiliz kaynaklara göre; Harry Maguire yedekte bekleyecek ve savunma ikilisini "Bailly & Lindelöf" oluşturacak.

Gian Piero Gasperini yönetiminde taraflı/tarafsız her kesimden takdir alan bir futbol ortaya koyan Atalanta, Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda oynadığı ilk 2 maçtan 4 puan çıkarmasını bilmişti. Son olarak Serie A'da Empoli deplasmanında 4-1 kazanan İtalyan ekipte Rafael Toloi, Matteo Pessina, Robin Gosens, Hans Hateboer ve Berat Djimsiti deplasman kafilesinde yer almadı. Toloi'nin yokluğunda savunma üçlüsü "Merih Demiral, Lovato & Palomino" şeklinde oluşacak. Milli oyuncumuz son anda bir aksilik çıkmazsa ilk 11'de mücadeleye başlayacak. Bazı kaynaklar Mario Pasalic'in önünde "Malinovskyi & Zapata" ikilisini ilk 11'e yazsa da, Malinovskyi yerine Josip Ilicic görebiliriz. En sağda Davide Zappacosta, en solda Joakim Maehle garanti gibi...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Manchester United son 7 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Atalanta'nın son 8 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

