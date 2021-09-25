Manchester United - Aston Villa maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında zirve mücadelesi veren Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Maçın ilk yarısı 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda ManU aradığı golü bir türlü bulamadı. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Aston Villa Kortney Hause'un golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın uzatma dakikalarında Manchester United penaltı kazandı. Topun başına Portekizli Bruno Fernandes geldi ancak Fernandes penaltı atışını gole çeviremedi ve 90 dakika Villa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Manu evinde oynadığı maçtan mağlubiyetle ayrılırken, Manchester City'nin Chelsea'yi 1-0 geçmesinin ardından büyük bir avantajı tepmiş oldu.