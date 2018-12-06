Manchester United-Arsenal maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Ada futbolunun iki devi karşı karşıya geldi. Manchester United, Old Trafford'da tam 74 bin 507 seyircinin izlediği mücadelede Arsenal'i ağırladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf deplasman ekibi Arsenal oldu. Son zamanlarda form tutan ve son 3 maçından galibiyet ile çıkan Unai Emery'nin öğrencileri baskılı bir futbolla bunu tekrar etmek istediler. Nitekim de işler Gunners'ın istediği gibi başladı. 26. dakikada Mustafi skoru değiştiren golü kaydetmeyi başardı.

Sezon başından beri eleştirilerin bir numralı ismi olan Jose Mourinho'nun ilk 11 tercihleri ise bu maçın önüne geçti. Portekizli teknik adam maça Pogba ve Lukaku'yu yedek soyundurarak başladı. Arsenal'in golü sonrası çok geçmeden 30. dakikada Martial skoru eşitleyen golü kaydetmeyi başardı.

36. dakikada Arsenal adına şanssız bir an yaşandı. Rob Holding sakatlanarak oyun dışında kaldı. Stephan Lichtsteiner onun yerine isim oldu.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ekipler soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Maçın 2. yarısında futbolseverlerin gözlerinin pasını silecek bir futbol vardı sahada.

İki takım da atakları ile maçı ne kadar istediklerini gösteriyorlardı. Emery 65. dakikada Lacazette'yi saha sürdü ve golcü futbolcu henüz 3 dakika geçmeden skoru değiştiren golü kaydetti.

Ancak Mnachester United'ın da maçta pes vetmeye niyeti yoktu 69'da Lingard'ın skoru 2-2'ye getiren golü geldi.

Bu dakikada sonra iki ekip de golle buluşamayınca maç 2-2 sona erdi.

Alınan bu sonuçla Manchester United puanını 23, Arsenal de puanını 31 yaptı.