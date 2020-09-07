Manchester United, Alex Telles için devrede

Galatasaray 'ın bir sonraki satışından pay alacağı Brezilyalı sol bek Alex Telles için transfer söylentileri dinmiyor. Porto'dan PSG'ye satışı gündeme gelen fakat bu transferi gerçekleşmeyen Telles için son olarak İngiliz devi Manchester United devreye girdi.

Portekiz gazetesi A Bola'nın ahberine göre 2021 yazında sözleşmesi bitecek Brezilyalı oyuncu için Manchester United ve Sevilla'nın girişimlerde bulunduğu aktarıldı. Hatta Telles'in menajerinin görüşmeler adına Manchester'da olduğu belirtilmekte.