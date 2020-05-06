İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Vincent Kompany gibi hem orta saha hem stoper oynayabilen Marsilya'nın genç yeteneği Boubacak Kamara'yı transfer etmek istiyor.

Kamara, Fransa Ligue 1'in en öne çıkan genç oyuncularından biri olarak gösterilirken corona virüs salgını nedeniyle lig iptal edilmeden önce 24 maçta Marsilya formasını giymişti.

Le10 Sport'a göre hem stoperde hem orta sahada oynayabilen Kamara için Pep Guardiola'nın Manchester City'si devreye girmiş durumda ve kontratı 2022'de bitecek oyuncu için 32 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar.