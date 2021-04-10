İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Manchester City, Leeds United'ı konuk etti. Manchester ekibi, son dakikada yedi golle sahadan beklenmedik bir şekilde mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golünü Leeds United adına 42. dakikda Stuart Dallas, kaydetti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. City'nin bu gole cevabı 76. dakikada Ferran Torres ile geldi. Mücadelenin berabere biteceği düşünülürken son dakikada bir kez daha sahneye çıkan Stuart Dallas, takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Deplasman ekibinde 45+1'de Liam Cooper, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligde 3 maçın ardından puan kaybeden mavi beyazlılar, 74 puanda kaldı. Leeds United ise bu galibiytle haftayı 45 puanla tamamladı.

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