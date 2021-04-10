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Manchester City'ye evinde Leeds'ten büyük şok!

Manchester City, karşılaşmanın ikinci yarısını 10 kişi oynayan Leeds United'a son dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Leeds adına iki gole imza atan Stuart Dallas, maça damga vurdu.

10 Nisan 2021, Cumartesi 16:34 Son Güncelleme:
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Manchester City'ye evinde Leeds'ten büyük şok!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Manchester City, Leeds United'ı konuk etti. Manchester ekibi, son dakikada yedi golle sahadan beklenmedik bir şekilde mağlup ayrıldı. 

Karşılaşmanın ilk golünü Leeds United adına 42. dakikda Stuart Dallas, kaydetti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. City'nin bu gole cevabı 76. dakikada Ferran Torres ile geldi. Mücadelenin berabere biteceği düşünülürken son dakikada bir kez daha sahneye çıkan Stuart Dallas, takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı. Deplasman ekibinde 45+1'de Liam Cooper, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligde 3 maçın ardından puan kaybeden mavi beyazlılar, 74 puanda kaldı. Leeds United ise bu galibiytle haftayı 45 puanla tamamladı.

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