İngiliz ekibi Manchester City, UEFA’dan aldığı cezayla sarsıldı... Ada ekibi, yaptığı transferlerde Finansal FFP’ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl men ve 30 milyon Euro para cezası aldı. UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Manchester temsilcisinin 2020- 21 ve 2021-22 sezonlarında Avrupa Kupaları’nda yer alamayacağı kaydedildi.

Dün de İngiliz medyası flaş bir iddia ortaya attı. City’nin Premier Lig’de puan silme cezası alabileceği ve ikinci lige de düşürülebileceğinin ihtimaller arasında olduğu öne sürüldü.