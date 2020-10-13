İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sol bek transferi için Nicolas Tagliafico'yu listesine almıştı. City, geride kalan transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katamasa da The Sun'a göre Ocak ayında yeniden Ajax ile görüşmelere başlanması bekleniyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, özellikle sol bekte Benjamin Mendy ile rekabete girecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda Oleksandr Zinchenko ile de yolların ayrılması planlandı fakat Ukraynalı oyuncu, takımda kalarak forma savaşı vermeyi seçti.

City, yeni yılda Tagliafico için yeniden devreye girmeyi planlarken Ajax'ın da 20 milyon Pound düzeyinde bir ücretle transfere izin vermesi bekleniyor.