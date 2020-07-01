Adnan Uğur... Henüz 19 yaşında... 16 yaşından bu yana Belçika Milli Takımı forması giyiyor. Türkiye’de belki birçok futbolsever ismini bile duymadı ama Manchester City, Udinese, Napoli, Juventus gibi devlerin scoutlarını şimdiden peşine takmayı başardı. Türk iş insanı Işıtan Gün’ün sahibi olduğu Fortuna Sittard’da bu sezon 19 maçta forma giydi. Henüz milli takımımızdan bir çağrı almış değil. Bu yüzden geleceğiyle ilgili kararını da vermedi. Ancak biz adını ileride çok duyacağımız Adnan Uğur’u yakından tanımak istedik. Söz geleceğin yıldızında...

‘Henüz çağıran olmadı’

“Futbola 7 yaşında Leuven’de başladım. Babam da futbolcuydu ve iyi bir antrenördü. Beni hep bireysel olarak çalıştırdı. Bu yüzden şanslıydım ve Genk altyapısına transfer oldum. Bir süre sonra ise Brugge’le idmanlara çıktım ve beğenildim. Benim için her şey iyi gidiyordu. İstediğim şansı buldum ve kalıcı olmayı başardım. Belçika Milli Takımı’nın da dikkatini çektim ve U16, U17, U18 yaş gruplarında forma giydim. En son U19’a da çağrıldım. Ancak şu ana kadar Türkiye Milli Takımı’ndan bir çağrı almadım. Elbette her Türk oyuncu gibi ben de Ay-Yıldızlı takımın formasını giymek isterim. Bunu zaman gösterecek. Şu anda sadece kendimi göstermeye odaklandım.”

‘Oynamak için geldim’

“Belçika’dan ayrılıp Fortuna Sittard’a geldim. Burada daha fazla oynayabileceğimi düşünüyordum, çünkü hep sahada olmak. İyi işler yapmak istiyorum. Doğru da bir karar verdim ve gösterdiğim performansla adımı duyan ve beni takip eden birçok takım oldu. Bir Türk olarak dünyanın en iyi takımlarında şans bulmak istiyorum. Bunu başarmak için de elimden gelenin fazlasını yapacağım. Türkiye’yi çok yakından izliyorum. Emre Belözoğlu bir efsane. Atiba ve Elneny de çok keyif alarak izlediğim oyunculardan. Dünya’da ise İniesta ve Veratti’nin maçlarını kaçırmamaya çalıştım hep.”

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak



