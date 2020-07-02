İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, sol bek bölgesine transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan David Alaba'yı gündemine aldı.

İngiliz devi Manchester City'nin sol bek transferi için Ben Chilwell'in de ismi geçmişti. Guardian'a göre ise Alaba, Guardiola'nın tüm kriterlerine uyan bir isim olarak öne çıkıyor.

Bayern ile olan sözleşmesi 2021'de bitecek Alaba'nın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Manchester City ve Bayern Münih arasındaki görüşmeler Leroy Sane özelinde de devam etmekteydi.