İngiliz devi Manchester City, Borussia Dortmund'un Norveçli golcüsü Erling Haaland'ı kadrosuna katmak istiyor. Don Balon'a göre City, önümüzdeki yaz Haaland için 100 milyon Euro'luk bir teklif yapma hazırlığında.

City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sergio Aguero'nun ayrılması bekleniyorken hedef onun yerini Haaland ile doldurmak olacak.

Dortmund'un yıldızı için 70 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi 2022'de devreye girecek. Manchester City, olası bir transfer yarışında avantaj sağlamak için işi, önümüzdeki yaz bitirmeyi planlıyor. Haaland ile özellikle İtalyan devi Juventus'un da ilgilendiği aktarılmakta.