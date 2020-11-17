İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda biten kontratı ile takımdan ayrılması gündemde olan Sergio Agüero'nun alternatiflerini hazırlamış durumda. 90min'in haberine göre İngiliz devi, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland ve Inter'den Lautaro Martinez'i listesine ekledi.

32 yaşındaki Sergio Agüero'nun Manchester City ile olan kontratı, sezon sonunda bitiyor. Henüz yeni bir sözleşme konusunda gelişme yok. Manchester City, olası bir ayrılık sonrası gol yollarında sıkıntı yaşamamak adına Haaland ve Lautaro Martinez ile ilgileniyor.